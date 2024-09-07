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Şampiyon atlar formuna Van Gölü’nde kavuşuyor!

Şampiyon atlar formuna Van Gölü’nde kavuşuyor!

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 11:17
Yarışlarda sakatlanan şampiyon atlar, Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu suyunda eski formuna kavuşuyor. Eğitmenler eşliğinde yapılan antrenmanlarla atlar tedavi ediliyor
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Şampiyon atlar formuna Van Gölü’nde kavuşuyor!
Şampiyon atlar formuna Van Gölü’nde kavuşuyor!
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