Samanlığı yanan besiciye yardım için bütün mahalle seferber oldu

Amasya’nın Suluova ilçesinde samanlıkta yangın büyük hasara yol açtı. Islandıkları için kısa sürede tüketilmesi gereken besi yemleri, mahalledeki besicilere dağıtılarak satıldı. Toplanacak parayla samanlığı yanan besicinin daha fazla maddi kayba uğramaması amaçlandı. Eymir mahallesindeki besiciler örnek bir yardım seferberliğine imza atmış oldu.