04 Ağustos 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Samanlığı yanan besiciye yardım için bütün mahalle seferber oldu
Amasya’nın Suluova ilçesinde samanlıkta yangın büyük hasara yol açtı. Islandıkları için kısa sürede tüketilmesi gereken besi yemleri, mahalledeki besicilere dağıtılarak satıldı. Toplanacak parayla samanlığı yanan besicinin daha fazla maddi kayba uğramaması amaçlandı. Eymir mahallesindeki besiciler örnek bir yardım seferberliğine imza atmış oldu.