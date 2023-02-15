Samandağı ilçesindeki Vakıflı’da can kaybı yok! 3600 yaşındaki anıt ağaç zarar görmedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın çok büyük bir kısmında yıkımlar ve can kayıpları yaşandı. Samandağ ilçesindeki 130 nüfuslu Vakıflı Köyü’nde ise can kaybı yaşanmadı. Sadece köyün simgelerinden Meryem ana Kilisesi'nin dış duvarları, kısmen hasar gördü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN