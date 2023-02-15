15 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Samandağı ilçesindeki Vakıflı’da can kaybı yok! 3600 yaşındaki anıt ağaç zarar görmedi

Samandağı ilçesindeki Vakıflı’da can kaybı yok! 3600 yaşındaki anıt ağaç zarar görmedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2023 10:09
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın çok büyük bir kısmında yıkımlar ve can kayıpları yaşandı. Samandağ ilçesindeki 130 nüfuslu Vakıflı Köyü’nde ise can kaybı yaşanmadı. Sadece köyün simgelerinden Meryem ana Kilisesi'nin dış duvarları, kısmen hasar gördü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yardımlar arasında dikkat çeken eşya
Yardımlar arasında dikkat çeken eşya
Deprem tarihi yok etti! Hepsi yerle bir
Deprem tarihi yok etti! Hepsi yerle bir
222. saat sonra gelen mucize Melike
222. saat sonra gelen mucize Melike
İşte 7,7’lik ve 7,6’lık deprem anları!
İşte 7,7’lik ve 7,6’lık deprem anları!
Asrın felaketinin yıkıcı etkisi!
Asrın felaketinin yıkıcı etkisi!
Bu köyde can kaybı yok
Bu köyde can kaybı yok
Depremde yıkılan hayatlar!
Depremde yıkılan hayatlar!
Felaketin 10. gününde Kahramanmaraş
Felaketin 10. gününde Kahramanmaraş
Mucize Burak sözleriyle ağlattı!
Mucize Burak sözleriyle ağlattı!
205. saat mucizesinin adı Ayşegül Bayır
205. saat mucizesinin adı Ayşegül Bayır
Depremzedelerin değerli eşyaları nasıl korunuyor?
Depremzedelerin değerli eşyaları nasıl korunuyor?
Depremzede çocuklara psikososyal destek
Depremzede çocuklara psikososyal destek
Daha Fazla Video Göster