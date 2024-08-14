Saman balyalarının içinden çıkan jandarma ekibini şoke etti

Afyonkarahisar'da kenevir ekmek suçundan yaklaşık 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saman balyalarının arasına yaptığı halı ve yastık dahi koyduğu gizli bölmede yakalanırken, şahsın saklandığı yer jandarma ekiplerini bile şoke etti.

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