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Salya belası Marmara'yı esir aldı! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: 5 yılda temizlenebilir

DHA
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Giriş: 05.06.2021 16:33
Güncelleme:05.06.2021 16:37
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Marmara Denizi'nin özellikle son 30 yıldır ciddi kirliliğe maruz kaldığını belirterek, "Gerekli önlemler alınır, herkes bireysel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirirse 5 yıl içinde kokusuz Marmara Denizi'ni yeniden görebiliriz; 10 yıla kadar da biyoçeşitliliği artar" dedi.
Salya belası Marmara'yı esir aldı! 5 yılda temizlenebilir
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