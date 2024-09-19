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Salim Güran’ın oğlunun ifadesi ortaya çıktı

Salim Güran’ın oğlunun ifadesi ortaya çıktı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 08:47
Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın ifadesi ortaya çıktı.
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Salim Güran’ın oğlunun ifadesi ortaya çıktı
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