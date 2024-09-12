Salim Güran'ın 5 kez aradığı sır kişi A Haber'e her şeyi anlattı

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran'ın yeğeninin kaybolduğu gün saat 16.43’ten sonra 5 kez aradığı kuzeni Mehmet Şerif Güran, A Haber'de sır telefon görüşmesini anlattı. WhatsApp mesajlarını da gösteren Mehmet Şerif Güran, "Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik yoktu." dedi.

Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın olay günü telefonla 5 kez görüştüğü kuzeni Mehmet Şerif Güran A Haber'e özel açıklamalar yaptı.



İşte kuzeni Mehmet Şerif Güran'ın o açıklamaları

"O gün Salim Güran kendi mısır tarlasına bakmak için gelmiş benim pamuk tarlasını da kontrol etmiş. Ben de ona çok iyi olur dedim. Ben il dışında Antalya'da bulunuyordum. Ben Antalya'dayken beni aradı ve bunları söyledi. Sonra beni tekrar aradı ve pamuk da böceklenme olduğunu bir an önce ilaç atılması gerektiğini söyledi.



"OLAYLAR SAPTIRILIYOR"

Daha sonra ben aradım ve hangi ilacı kullanmamız gerektiğini sordum. İşte bu şekilde biz 4-5 defa görüşme yaptık. Sonra tarlamıza bakan mühendis ile telefonda görüştük sora tarlamıza pamuk çalışan arkadaşlarla görüştük. Sabah erken ilaç atılmasını söyledik. Yani Salim Güran ile bizim görüşmemiz bundan ibaret. Biz medyada şu anda görüyoruz, Salim Güran uzman biriyle görüşmüş falan diye yazılıyor. Özellikle Halk TV muhabiri Ferit Demir olayı çok saptırıyor. Uzman kişi benmişim ve Salim Güran benden talimatlar almış.



"KOLLUK KUVVETLERİNE KENDİM GİTTİM"

Ben buradayım ve karakola gidip ifade bile vermedim. Bu olayda ben kendim kolluk kuvvetlerine gittim ve bakın Salim Güran'ın beni aradığı tarihleri ve saatleri söyledim. Tarlaya geldiği zaman 21 Ağustos Çarşamba saat 16,55'i gösteriyordu. Bunların fotoğrafları da var ve bunlar her yerde var. Şu anda bulunduğumuz yerden o gün bana o saatte fotoğraf attı."