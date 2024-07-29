29 Temmuz 2024, Pazartesi
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Salihli Belediyesi'nde mobbing! Kavurucu sıcakta caddeden geçen araçları sayma görevi verildi
Manisa'nın Salihli Belediyesi'nde çalışan Erkan Keskin'e belediye tarafından 40 derece sıcakta bir caddede araçları sayma görevi verildi. Çalışan erkan Keskin, kavurucu sıcakta araçları sayarken hastanelik oldu. A Haber muhabiri Sefer Ayçe Keskin ile konuştu.