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Salihli Belediyesi'nde mobbing! Kavurucu sıcakta caddeden geçen araçları sayma görevi verildi

Salihli Belediyesi'nde mobbing! Kavurucu sıcakta caddeden geçen araçları sayma görevi verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 15:31
Manisa'nın Salihli Belediyesi'nde çalışan Erkan Keskin'e belediye tarafından 40 derece sıcakta bir caddede araçları sayma görevi verildi. Çalışan erkan Keskin, kavurucu sıcakta araçları sayarken hastanelik oldu. A Haber muhabiri Sefer Ayçe Keskin ile konuştu.
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