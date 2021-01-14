Salgınla mücadelede tarihi gün! A Haber aşı odalarında

Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci başladı. Koronavirüs aşısı 81 ile dağıtıldı, toplu aşılama başladı. İlk etapta sağlık çalışanlarına aşılama yapıldı. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına aşı yapıldı. Nasıl bir çalışma olacak? Başhekim Mehmet Emin Güneş aşılama çalışmalarını anlattı. Trabzon'da İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta canlı yayında aşısını yaptırdı. A Haber ekipleri farklı illerden yaptıkları canlı yayınlarla aşı odalarındaki son durumu anlattı.

Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci başladı. Koronavirüs aşısı 81 ile dağıtıldı, toplu aşılama başladı. İlk etapta sağlık çalışanlarına aşılama yapıldı. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına aşı yapıldı. Nasıl bir çalışma olacak? Başhekim Mehmet Emin Güneş aşılama çalışmalarını anlattı. Trabzon'da İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta canlı yayında aşısını yaptırdı. A Haber ekipleri farklı illerden yaptıkları canlı yayınlarla aşı odalarındaki son durumu anlattı.