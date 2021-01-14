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Salgınla mücadelede tarihi gün! A Haber aşı odalarında

A Haber
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Giriş: 14.01.2021 10:22
Güncelleme:14.01.2021 10:54
Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci başladı. Koronavirüs aşısı 81 ile dağıtıldı, toplu aşılama başladı. İlk etapta sağlık çalışanlarına aşılama yapıldı. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına aşı yapıldı. Nasıl bir çalışma olacak? Başhekim Mehmet Emin Güneş aşılama çalışmalarını anlattı. Trabzon'da İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta canlı yayında aşısını yaptırdı. A Haber ekipleri farklı illerden yaptıkları canlı yayınlarla aşı odalarındaki son durumu anlattı.

Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci başladı. Koronavirüs aşısı 81 ile dağıtıldı, toplu aşılama başladı. İlk etapta sağlık çalışanlarına aşılama yapıldı. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına aşı yapıldı. Nasıl bir çalışma olacak? Başhekim Mehmet Emin Güneş aşılama çalışmalarını anlattı. Trabzon'da İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta canlı yayında aşısını yaptırdı. A Haber ekipleri farklı illerden yaptıkları canlı yayınlarla aşı odalarındaki son durumu anlattı.

Salgınla mücadelede tarihi gün! A Haber aşı odalarında SALGINLA MÜCADELEDE TARİHİ GÜN! A HABER AŞI ODALARINDA
Salgınla mücadelede tarihi gün! Nasıl aşı olacağız? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk aşı deneyimini A Haberde anlattı SALGINLA MÜCADELEDE TARİHİ GÜN! NASIL AŞI OLACAĞIZ? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. RECEP ÖZTÜRK AŞI DENEYİMİNİ A HABER'DE ANLATTI
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A Haber aşı odalarında
A Haber aşı odalarında
İlk aşı sağlık çalışanlarına
İlk aşı sağlık çalışanlarına
Bilim Kurulu Üyesi A Haber'de anlattı
Bilim Kurulu Üyesi A Haber'de anlattı
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