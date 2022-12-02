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Salgından sonra doğa evimize taşındı! Az bakımla huzur veren bitkiler

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Giriş: 02.12.2022 12:07
Koronavirüs sadece hayatımızı değil aynı zamanda evlerimizi de değiştirdi. Salgın döneminde yoğun ilgi gören salon bitkileri, yediden yetmişe herkesin evini süsledi. Peki dekorasyon dışında evlerimizde bu bitkilerin olmasının ne gibi faydaları var? İşte tüm detaylar…
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