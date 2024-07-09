09 Temmuz 2024, Salı
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Salgın gibi yayılıyor… Ölüm riski var! “Yaz ishali” vakaları neden artışta?
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, sıcak hava ve yeterince dikkat edilmeyen besin hijyeni yaz ishali vakalarında önemli bir artışa neden oldu. Acil servisler son bir haftadır yoğun bir hasta akınıyla karşı karşıya. Özellikle çocuklarda sık görülen bu hastalık, son günlerde yetişkinleri de etkisi altına almaya başladı. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.