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Salda Gölü'nün dünü bugünü! Çöple doluydu şimdi göz kamaştırıyor

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Giriş: 08.07.2021 14:16
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, yıllar önce çöplük içindeydi. Kükümetin attığı adımlarla göl dünya harikası bir yere dönüştürülerek hak ettiği değere kavuştu. Türkiye'nin Maldivleri'nde şimdi yüzmek bile yasak. Bu kadar önleme rağmen halen Salda Gölü hakkında algılar yapılıyor. İşte hem bu iddiaların cevabı hem de Salda Gölü'nün dünü ve bugünü...
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