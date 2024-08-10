Salçanın sofralara uzanan yolculuğu! Yemeklerde biber salçasının farklı bir yeri var

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan salçasız herhangi bir yemek düşünemiyoruz. Ekibimiz sahaya indi ve salçanın sofralara uzanan yolcuğuna şahitlik etti. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur'un özel haberini Okan Can Sapkayalı görüntüledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN