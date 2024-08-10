10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Salçanın sofralara uzanan yolculuğu! Yemeklerde biber salçasının farklı bir yeri var

Salçanın sofralara uzanan yolculuğu! Yemeklerde biber salçasının farklı bir yeri var

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2024 16:37
Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan salçasız herhangi bir yemek düşünemiyoruz. Ekibimiz sahaya indi ve salçanın sofralara uzanan yolcuğuna şahitlik etti. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur'un özel haberini Okan Can Sapkayalı görüntüledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eşini sokak ortasında başından vurdu
Eşini sokak ortasında başından vurdu
Gülümsemek isterken gülmeyi unuttu!
Gülümsemek isterken gülmeyi unuttu!
Kültür ve medeniyet şehri Adana
Kültür ve medeniyet şehri Adana
Salçanın sofralara uzanan yolculuğu!
Salçanın sofralara uzanan yolculuğu!
Sultani üzümde kurutma mesaisi!
Sultani üzümde kurutma mesaisi!
Malatya pestilinin lezzet yolculuğu! Kazanlar pestil için kaynıyor
Malatya pestilinin lezzet yolculuğu! Kazanlar pestil için kaynıyor
Bademin şekerle buluşma yolculuğu
Bademin şekerle buluşma yolculuğu
Şehirden uzakta bambaşka bir hayat
Şehirden uzakta bambaşka bir hayat
İstanbul’da Karadeniz havası olan köy
İstanbul’da Karadeniz havası olan köy
Tarih kokan şehir…
Tarih kokan şehir…
Bu köyün ismini Atatürl koydu
Bu köyün ismini Atatürl koydu
Anadolu’da hasat telaşı!
Anadolu’da hasat telaşı!
Daha Fazla Video Göster