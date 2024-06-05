05 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Salça kavanozundan uyuşturucu çıktı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2024 08:52
Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada salça kavanozunun içerisine gizlenmiş halde 153 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Salça kavanozundan uyuşturucu çıktı
Salça kavanozundan uyuşturucu çıktı
Denizin ortasında ip koptu eğlence kabusa dönüştü!
Denizin ortasında ip koptu eğlence kabusa dönüştü!
Maltepe’de bomba paniği!
Maltepe'de bomba paniği!
Mezuniyet töreninde milyonları ağlattı!
Mezuniyet töreninde milyonları ağlattı!
Aracı gözleri önünde alev alev yandı!
Aracı gözleri önünde alev alev yandı!
Otomobil bisikletli çocuğa çarptı!
Otomobil bisikletli çocuğa çarptı!
Doğum günü şakası az kalsın kör ediyordu
Doğum günü şakası az kalsın kör ediyordu
Hareket halindeki feribottan baraja atladı!
Hareket halindeki feribottan baraja atladı!
Motokros sürücüleri feci kaza geçirdi!
Motokros sürücüleri feci kaza geçirdi!
Kurban Bayramı öncesi market denetimi
Kurban Bayramı öncesi market denetimi
Sıcaklık artışı sağlık sorunlarını artırdı!
Sıcaklık artışı sağlık sorunlarını artırdı!
Son anlarında birbirlerine sarıldılar!
Son anlarında birbirlerine sarıldılar!
Daha Fazla Video Göster