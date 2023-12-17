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Sakın hapşırığınızı tutmayın! Hapşırığını tuttu nefes borusu yırtıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2023 12:51
Güncelleme:17.12.2023 12:52
Hapşırığını tutan bir adamın nefes borusu yırtıldı. Peki, hapşırmaya engel olmak hangi sorunlara yol açıyor? Uyarılar uzmanından geldi. İşte detaylar...
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