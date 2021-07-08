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Sakarya’daki selden yeni görüntü! 6 kişi kurtulmak için böyle mücadele etti

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Giriş: 08.07.2021 16:22
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 3 Temmuz günü aniden bastıran yağışla birlikte oluşan sel güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların zorlanma anları selin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, nalbur dükkanının önünde bulunan su borularının sel sularına kapılıp gitmesi var.
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