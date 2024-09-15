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Sakarya’daki patlama sonrası ilk anlar: Yaralıyı böyle taşımışlar

Sakarya’daki patlama sonrası ilk anlar: Yaralıyı böyle taşımışlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 19:50
Sakarya'daki makarna fabrikasında meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı patlama sonrası ilk anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Sakarya’daki patlama sonrası ilk anlar!
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