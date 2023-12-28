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Sakarya’da zincirleme kaza: 10 ölü! Vali Yaşar Karadeniz acı detayı paylaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 08:53
Güncelleme:28.12.2023 09:06
Yaşanan kazadan sonra açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Yaşar, “3’ü otobüs 7 aracın karıştığı 7’si ağır 57 kişinin yaralandığı kazada 10 kişi de hayatını kaybetti. İlk tahminlere göre; kaza sonrası araçlarından inen vatandaşlara arkadan gelen araçların çarpmasıyla ölen vatandaşlarımız oldu.” dedi.
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