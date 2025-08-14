Sakarya’da yüksek ses ve abart egzoza geçit yok: Bir günde 783 bin TL ceza

14 Ağustos 2025, Perşembe

Giriş: 14.08.2025 18:10
Sakarya'da polis ekipleri yüksek ses ve abart egzoz ile gezerek çevreyi rahatsız eden sürücülere geçit vermiyor. Polis ekiplerince dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada 57 adet araç sürücüsüne 783 bin 89 TL idari para cezası uygulandı. 10 motosiklet ve 6 otomobil ise trafikten men edildi.
