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Sakarya'da yangın faciası! 2 kişi yanarak can verdi

İHA
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Giriş: 13.11.2022 15:23
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı binanın ikinci katında elektrik aksamından çıktığı iddia edilen yangında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı.
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