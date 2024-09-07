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Sakarya'da siber suçlara ilişkin çalışma yapıldı

Sakarya'da siber suçlara ilişkin çalışma yapıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 12:52
Sakarya'da 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmaları, düzenlenen toplantıda Vali Yaşar Karadeniz tarafından açıklandı.
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