15 Eylül 2024, Pazar
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Sakarya'da patlama: 28 yaralı! A Haber patlamanın yaşandığı bölgede
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasının yükleme alanı ve değirmenin bulunduğu bölümde, saat 13.00 sıralarında patlama oldu. İlk belirlemelere göre silolardaki gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlamada 2'si ağır 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Çevrede önlem alan polis, yanan fabrikaya yaklaşılmasına izin vermedi. Alevler, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.