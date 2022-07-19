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Sakarya’da ormanda korku dolu anlar! Mantar toplarken dere yatağına düşüp, yaralandı

İHA
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Giriş: 19.07.2022 11:32
Sakarya’da ormanda mantar toplarken dere yatağına düşe 60 yaşındaki adam, yaralandı. Kendisine ulaşamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, saatler süren arama çalışmaları sonucunda Kırım’ı dere yatağında buldu. Sedyeye konularak ormanda bekleyen ambulansa taşınan Cihangir Kırım, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
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