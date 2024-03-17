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Sakarya'da lastiği kopan tarım aracı devrildi

İHA
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Giriş: 17.03.2024 14:01
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde pat pat olarak adlandırılan tarım aracının lastiğinin çıkması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
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Lastiği kopan tarım aracı devrildi
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