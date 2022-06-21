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Sakarya’da korkunç olay! Sokak köpeği yaşlı adamı ağır yaraladı

İHA
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Giriş: 21.06.2022 14:43
Sakarya’da bir çocuk parkında sokak köpeği yaşlı adama saldırdı. Kanlar içinde yere düşen yaşlı adamın imdadına mahalle sakinleri yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 65 yaşındaki Nusret Çolak’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Önceki zamanlarda da sokak köpeklerinin çocuklara saldırdığını söyleyen mahalleli, Çocuklarımız o parkta oynuyor ve artık korkuyorlar. Bir çocuğun başına aynı olay gelse ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kalıcı bir çözüm istiyoruz” dedi.
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