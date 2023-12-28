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Sakarya’da korkunç kaza: 10 ölü! Araçtan inen yolculara arkadan gelen araçlar çarpmış

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 09:04
Güncelleme:28.12.2023 09:05
Sabah saatlerinde tüm Türkiye’yi hüzne boğan acı bir olay meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkiinde meydana gelen kazada 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 57 kişide yaralandı. Olay yerinden A Haber canlı yayınına bağlanan AA muhabiri Yücel Velioğlu, “Kamyonet tipi bir araç var. Kapalı kasa. Karadeniz illerinden İstanbul’a seyahat eden bir aile içinde bulunuyor. Aracın bagaj kısmında yine valizler var, çeşitli gıda malzemeleri var ve petek ballar vardı. Muhtemelen İstanbul’a dönen bir ailenin içinde bulunduğu araç önceki TIR’a çarpıyor. Daha sonra arkadan gelen otobüs bu araca çarpıyor ve kaza böyle başlıyor. Otobüsten inen vatandaşlara arkadan gelen diğer araçlar çarpıyor. Bu araçlar içinde otobüs ve araçlar var. Bu şekilde insanlar hayatını kaybediyor ve ölüyor.” dedi.
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