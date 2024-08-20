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Sakarya'da kırmızı ışıkta karşıya geçmek isterken canından oluyordu

Sakarya'da kırmızı ışıkta karşıya geçmek isterken canından oluyordu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 12:56
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye motosikletin çarptığı ve 3 kişinin yaralanması ile neticelenen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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