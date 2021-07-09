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Sakarya’da kesik baş cinayeti! Parçalara ayrılan cesetlerin kimlikleri belli oldu

İHA
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Giriş: 09.07.2021 09:17
Sakarya’da kan donduran bir cinayet işlendi. Sapanca’nın Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 1'i kadın, 1'i erkek iki kişi  parçalanıp poşet içerisinde toprağa gömülü bulundu. Kafaları bulunamayan cesetlerin kimlikleri kadının göğüs silikonunun seri numarasından yola çıkılarak tespit edildi. İran uyruklu karı-kocanın işyeri olmadan Türkiye’de zengin yabancılara emlakçılık hizmeti verdiği belirlenirken gözaltına alınan A.M. isimli şahıs tutuklandı.
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