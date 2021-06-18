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Sakarya'da ilginç olay! 84 yaşındaki yaşlı adama at arabası çarptı

İHA
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Giriş: 18.06.2021 20:08
Güncelleme:18.06.2021 20:08
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. 84 yaşındaki yaşlı adam, at arabasının altında kalarak yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

İlginç kaza, Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 84 yaşındaki A.Ö.'ye cadde üzerinde ilerlemekte olan Z.B. idaresindeki at arabası çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam at arabasının tekerlerinin altında kaldı. Aldığı darbeyle yaralanan adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adamın bölgeye gelen oğlu ise at arabasını kontrol eden Z.B.'ye saldırmak istedi. Çevredekilerin müdahalesi ile olay yatıştırılırken, yaralı adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yaşlı adam ile atın kafa kafaya çarpışması ve sonrasında adamın at arabasının altında kaldığı anlar yer aldı. Daha sonrasında ise, bölgeye sağlık ekiplerinin gelmesi ve yaşanan arbede anları görüntülere yansıdı.

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