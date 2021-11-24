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Sakarya'da iki grubun sopa, şemsiye ve bıçaklı kavgası kamerada

İHA
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Giriş: 24.11.2021 11:37
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasındaki bıçak, sopa ve şemsiyeli kavga bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Adapazarı ilçesi Tekin Sokakta meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakırken taraflar birbirlerine bıçak, sopa, şemsiye ve oturakla saldırdı. Kavgada yaralanan olmazken o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde ise tarafların birbirlerine bıçak, sopa, şemsiye ve oturakla saldırması yer alıyor.
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Yabancı uyruklu iki grubun sopa, şemsiye ve bıçaklı kavgası kamerada
Yabancı uyruklu iki grubun sopa, şemsiye ve bıçaklı kavgası kamerada
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