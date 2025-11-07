Sakarya’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 13 düzensiz göçmen yakalandı

07 Kasım 2025, Cuma

Giriş: 07.11.2025 13:55
Sakarya’da polis ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, sevkiyatı yapan sürücü tutuklandı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.
