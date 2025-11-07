07 Kasım 2025, Cuma
Sakarya’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 13 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya’da polis ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, sevkiyatı yapan sürücü tutuklandı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.