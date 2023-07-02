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Sakarya'da geçen yıl pompalı tüfekle dehşet saçmıştı, bugün de kız arkadaşını rehin aldı

İHA
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Giriş: 02.07.2023 17:08
Güncelleme:02.07.2023 17:09
Olay, Ankara Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5. katında meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen T.T. (48) isimli eski polis memuru, kız arkadaşını rehin aldı. Yarı çıplak şekilde balkona çıkan şüpheli, elindeki silahla tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri hem bölgede geniş güvenlik önlemleri hem de şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmaları çerçevesinde önce rehin aldığı kadın kurtarıldı, sonra şahıs gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede kadının kafasına silah dipçiğiyle vurulduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan, 5 katlı binanın son katında kız arkadaşını rehin alan T.T.'nin, 12 Ekim 2022 tarihinde Adapazarı ilçesi Ulu Sokak’ta pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan şüpheli olduğu ortaya çıktı.
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