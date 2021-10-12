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Sakarya'da faciadan dönüldü... Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki anne ve bebeğine böyle çarptı

İHA
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Giriş: 12.10.2021 17:03
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kaldırımda yürüyen anne ve bebeğine çarptı. Aracın altında kalan anne çevredekilerin yardımı ile güçlükle kurtarılırken, bebek arabası ise çarpmanın etkisi ile savruldu. Facianın eşiğinden dönüldüğü kaza anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kaza, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan araç, bu esnada kaldırımda yürümekte olan 26 yaşındaki anne İ.A.A. ile bebek arabasındaki 1 yaşındaki M.A. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile bebek arabası savrulurken, anne ise aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar kaza sonrasında aracın altında kalan anneyi kurtarabilmek için adeta seferber oldu. Vatandaşların müdahalesi ile yaralı anne sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında kalarak yaralanan anne ve kazayı hafif sıyrıkla atlatan çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anını anlatan esnaf Oktay Sarı, "Allah'a şükür çocuğa bir şey olmadı" dedi.
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