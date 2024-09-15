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Sakarya'da fabrikada patlama sesi duyuldu

Sakarya'da fabrikada patlama sesi duyuldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 14:02
Güncelleme:15.09.2024 14:03
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada patlama meydana geldi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
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