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Sakarya’da eski eş dehşeti! Genç kadın sokak ortasında kanlar içinde kaldı

İHA
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Giriş: 01.02.2023 10:49
Sakarya’da dini nikahlı eski eşinin barışma teklifini reddeden kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı. Yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralanarak kanlar içerisinde kalan G.Ç. hastaneye kaldırıldı. İşte sokaktaki kabusun ayrıntıları...
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