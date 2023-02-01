01 Şubat 2023, Çarşamba
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Sakarya’da eski eş dehşeti! Genç kadın sokak ortasında kanlar içinde kaldı
Sakarya’da dini nikahlı eski eşinin barışma teklifini reddeden kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı. Yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralanarak kanlar içerisinde kalan G.Ç. hastaneye kaldırıldı. İşte sokaktaki kabusun ayrıntıları...