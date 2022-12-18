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Sakarya'da cinayet anın görüntüleri ortaya çıktı!

İHA
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Giriş: 18.12.2022 18:05
Sakarya’da iki alkollü eğlence mekanı sahipleri ve çalışanları arasında çıkan 1 kişinin ölmesi, 6 kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı çatışma anları saniye saniye kaydedildi. Dakikalarca süren çatışma görüntüleri, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.
Sakarya’da cinayet anın görüntüleri ortaya çıktı!
Sakarya'da cinayet anın görüntüleri ortaya çıktı!
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