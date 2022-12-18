Sakarya’da cinayet anın görüntüleri ortaya çıktı!

Sakarya’da iki alkollü eğlence mekanı sahipleri ve çalışanları arasında çıkan 1 kişinin ölmesi, 6 kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı çatışma anları saniye saniye kaydedildi. Dakikalarca süren çatışma görüntüleri, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.