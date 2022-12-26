Sakarya’da cadde ortasında dehşet anları! Kavga ettiği genci gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Sakarya’da 26 yaşındaki İbrahim Türer, cadde ortasında kavga ettiği şahıs tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan genç tedavisi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, silahlı kavga anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.