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Sakarya'da büyük yangın! Mobilya deposundaki yangın sonrası dumanlar yükseliyor.

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.12.2022 18:18
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı'nda bulunan mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor..
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