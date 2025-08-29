Sakarya’da boya fabrikasında yangın çıktı

29 Ağustos 2025, Cuma

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaçam Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında saat 20.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlerin sardığı fabrikadaki yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.
