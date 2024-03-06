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Sakarya'da binanın çatısına çıkıp çevreye ateş açtı

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Giriş: 06.03.2024 15:41
Güncelleme:06.03.2024 15:41
Sakarya'da iki katlı binanın çatısına çıkarak tabancayla rastgele çevreye ateş eden T.T. (49), polis ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından ikna edildi. Gözaltına alınan ve eski polis olduğu öğrenilen şüphelinin daha önce de caddede pompalı tüfekle çevreye ateş açtığı, başka bir olayda ise bir kadını rehin aldığı öğrenildi.
Binanın çatısına çıkıp çevreye ateş açtı
Binanın çatısına çıkıp çevreye ateş açtı
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