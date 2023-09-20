20 Eylül 2023, Çarşamba
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Sakarya'da başıboş köpek dehşeti! Panikle kaçarken yayaya çarptı
Başıboş köpekler bu kez de Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dehşet saçtı. Sokak köpeğinin kovaladığı bisikletli çocuk, panik haliyle yayaya çarptı. Korku anları kameralara yansıdı.