20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sakarya'da başıboş köpek dehşeti! Panikle kaçarken yayaya çarptı

Sakarya'da başıboş köpek dehşeti! Panikle kaçarken yayaya çarptı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2023 09:17
Başıboş köpekler bu kez de Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dehşet saçtı. Sokak köpeğinin kovaladığı bisikletli çocuk, panik haliyle yayaya çarptı. Korku anları kameralara yansıdı.
Sakarya’da başıboş köpek dehşeti!
Sakarya'da başıboş köpek dehşeti!
Kilosu altınla yarışıyor!
Kilosu altınla yarışıyor!
Polis aracı servis minibüsü ve taksi çarpıştı
Polis aracı servis minibüsü ve taksi çarpıştı
Bağımlılığa neden oluyor
Bağımlılığa neden oluyor
Tuzla’da korkutan gemi yangını
Tuzla'da korkutan gemi yangını
Afyon’da dakikalarsa süren kavga kamerada!
Afyon'da dakikalarsa süren kavga kamerada!
Arnavutköy’de kamyon şoförüne böyle saldırdılar
Arnavutköy'de kamyon şoförüne böyle saldırdılar
Çocuğunun yanında bıçakla kovaladı!
Çocuğunun yanında bıçakla kovaladı!
İstanbul Başakşehir’de İETT kazası!
İstanbul Başakşehir'de İETT kazası!
İETT otobüsü devrildi! Yaralılar var
İETT otobüsü devrildi! Yaralılar var
Bursa’da feci kaza! 2 şoför hayatını kaybetti!
Bursa'da feci kaza! 2 şoför hayatını kaybetti!
Madde bağımlısı; ailesine saldırdı o anlar kamerada!
Madde bağımlısı; ailesine saldırdı o anlar kamerada!
Daha Fazla Video Göster