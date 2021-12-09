Sakarya’da anne ile bebeğinin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kaldırımda bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte yürüyen anne ölümden döndü. 5 katlı binanın üst katında yapılan çalışma esnasında yukarıdan düşen malzemeler, yolda bebek arabasıyla gitmekte olan anne ve çocuğunun üzerine düştü. Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Karasu ilçesi Plaj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında çalışma yapıldığı esnada, kaldırımda yürümekte olan anne ve bebek arabasının üzerine malzeme düştü. Ne olduğunu anlayamayan anne, daha şoku atlatamadan bebek arabasının üzerine düşen malzemeleri kaldırarak çocuğuna yöneldi. Anne ve çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek arabasının koruma kısmı ile annenin koluna isabet eden malzemeler neticesinde yara alan anne ve çocuğu olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.