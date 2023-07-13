13 Temmuz 2023, Perşembe
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Sakarya'da akıllara durgunluk veren kaza kamerada: Karayolunda teknenin altında kaldı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinde önünde duran hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kadın sürücü bu esnada yoldan geçen cipin arkasına bağlı teknenin altında metrelerce sürüklendi. Akıllara durgunluk veren kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.