22 Temmuz 2022, Cuma
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Sakarya’da acı olay! Soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yediği mama soluk borusuna kaçan 6 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kahreden olayla ilgili soruşturma başlatıldı.