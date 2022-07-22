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Sakarya’da acı olay! Soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek yaşamını yitirdi

İHA
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Giriş: 22.07.2022 16:06
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yediği mama soluk borusuna kaçan 6 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kahreden olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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