03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sakarya’da 2 aylık bebek yangında hayatını kaybetti! Sokağa dökülen vatandaşların feryadı yürek dağladı

Sakarya’da 2 aylık bebek yangında hayatını kaybetti! Sokağa dökülen vatandaşların feryadı yürek dağladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2023 16:14
Sakarya’da tek katlı evde çıkan yangında 2-3 aylık olduğu öğrenilen bebek hayatını kaybetti. Sokağa dökülen vatandaşların feryadı ise yürekleri dağladı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
2 aylık bebek yangında hayatını kaybetti!
2 aylık bebek yangında hayatını kaybetti!
İstanbul’da feci kaza! Genç kadın dehşeti yaşadı
İstanbul'da feci kaza! Genç kadın dehşeti yaşadı
Türk F-16’ları hedefi tam isabetle vurdu
Türk F-16'ları hedefi tam isabetle vurdu
Lisede cinayet! İfadesi ortaya çıktı
Lisede cinayet! İfadesi ortaya çıktı
Direksiyon dersi için evden ayrılmıştı! 41 gündür kayıp
Direksiyon dersi için evden ayrılmıştı! 41 gündür kayıp
Marvel kahramanı Hawkeye kaza geçirdi!
Marvel kahramanı Hawkeye kaza geçirdi!
İstanbul’da taksici dehşet saçtı!
İstanbul’da taksici dehşet saçtı!
Adana’da yol ortasında vahşet!
Adana’da yol ortasında vahşet!
Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıkıyor!
Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıkıyor!
3 kez evlendi 3 eşini de katletti
3 kez evlendi 3 eşini de katletti
Vatandaşın İETT isyanı!
Vatandaşın İETT isyanı!
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detaylar!
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detaylar!
Daha Fazla Video Göster