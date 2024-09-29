Sakarya'da 2 ahır ve 2 samanlık alevlere teslim oldu: 1 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, komşunun ahırına da sıçradı. Alevlerin sıçradığı toplam iki ahır ve iki samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 1 kişinin yaralandığı yangında; 1 buzağı telef oldu, 1 buzağı yaralandı ve 5 bin balya samanda küle dönüştü.