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Sakarya yaşayan Sami Özkül isimli vatandaş sele kapıldı

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Giriş: 07.07.2021 16:20
Sakarya'da etkili olan yağışın ardından Akyazı'da sel meydana geldi. Suya kapılan 78 yaşındaki Sami Özkül kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ve Arama-Kurtarma ekipleri 78 yaşındaki Özkül'e ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca ilçede sel felaketinden dolayı köprülerde hasar oluştu, Birçok ev ile iş yerini su bastı. İlçede evinde mahsur kalan 100 yaşındaki kadın ise iş makinesiyle kurtarıldı.
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