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Sakarya ve Zonguldak’ı sel vurdu! 1 can gitti, tahribat büyük

A Haber
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Giriş: 08.07.2021 09:50
Sakarya'da etkili olan şiddetli sağanak taşkınları da beraberinde getirdi. Akyazı ilçesi, dereler mahallesinde yaşayan bir kişi sele kapılarak hayatını kaybetti. Zonguldak’ta yaşanan selde tahribat büyük oldu. Yağış sonrası Sakarya ve Zonguldak'ta son durum ne? Sakarya’da yaşanan felaketi A Haber muhabiri Hakan Süer Zonguldak’ta yaşanan tahribatı A Haber muhabiri Özgür Yıldız anlattı.
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