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Sakarya Serdivan'da çıkan yangın binayı sokağa döktü!

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Giriş: 08.01.2023 14:38
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 katlı binanın birinci katındaki dairenin mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Meydana gelen yangın neticesinde oluşan dumandan bir kişi etkilenirken bazı vatandaşlar kedileriyle beraber merdivenli itfaiye aracı ile çatıdan kurtarıldı.
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