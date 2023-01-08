Sakarya Serdivan'da çıkan yangın binayı sokağa döktü!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 katlı binanın birinci katındaki dairenin mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Meydana gelen yangın neticesinde oluşan dumandan bir kişi etkilenirken bazı vatandaşlar kedileriyle beraber merdivenli itfaiye aracı ile çatıdan kurtarıldı.