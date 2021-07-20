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Sakarya Karasu'da büyük tehlike! Denizden çıkanlarda kaşıntı ve kızarıklık oluştu sahil boşaltıldı

DHA
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Giriş: 20.07.2021 09:59
Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize giren vatandaşların cildinde başlayan kaşıntı ve kızarıklıklar nedeniyle sahil boşaltılırken 32 kişi tedavi altına alındı. Bölgede bir süre denize girilmesine izin verilmezken, denizden alan numune uzmanlar tarafından inceleneği belirtildi.
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